Specchia critica Osimhen: "Sta facendo da tappo a Mertens, deve muoversi meglio"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Contro il Milan mi aspetto una partita spettacolare perché entrambe le squadre fanno un calcio propositivo. Il Milan ha delle qualità indiscutibili in profondità grazie a Ibrahimovic, mentre il Napoli ha dalla sua la rapidità di Osimhen che è il giocatore-chiave per Gattuso. Ho notato che l'oscuramento di Mertens qualche volta dipende dai movimenti di Osimhen che non sono sempre giusti. Se la prima punta non si muove bene nel 4-2-3-1 la sottopunta fa difficoltà, Osimhen non deve fare più da tappo a Mertens".