Specchia: “Garcia si è dimostrato inadeguato! Mercato non all’altezza, la rosa è peggiorata”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: "Il ritorno di Mazzarri è gradito, Garcia si è dimostrato inadeguato per il campionato italiano e non sarà difficile fare meglio del francese al Napoli. Certo, le ultime esperienza di Mazzarri non sono state esaltanti, ma la voglia di rientrare può fare la differenza. Questa è una squadra che va solo pilotata, sono fiducioso che Walter riuscirà a riprendere il filo lasciato da Spalletti. Sono sicuro che vorrà dare lustro alla sua seconda esperienza in azzurro, quindi non fallire il quarto posto e cercare di avvicinarsi il più possibile alla vetta.

Scudetto? Sarebbe stato difficile anche con Spalletti in panchina, bissarsi al Napoli non è semplice per nessuno. Garcia non è riuscito a capire la vera identità della sua rosa, che ha bisogno di velocità ed intensità nel gioco. Poi va detto che il mercato non ha aiutato molto, visto che Lindstrom non è l'esterno adatto per questo Napoli. Anche Cajuste, non è un giocatore ancora all'altezza e Ndombele ha fatto vedere un minimo di qualità nella sua esperienza. Allo stato attuale la rosa è peggiorata rispetto a quella dello scorso anno. Ora Mazzarri dovrà ricostruire un Napoli stretto e grintoso.

Il rapporto con Kvara e Osimhen? Un allenatore intelligente non può che metterli al centro del proprio progetto. Devono essere alleati di Mazzarri e con loro anche le sorprese Politano e Zielinski. Molti giocatori vanno coccolati, perché possono farti la differenza".