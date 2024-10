Specchia: "Kvaratskhelia? Non lo vedo sereno, deve darsi una mossa"

vedi letture

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Nell’Italia ci sono troppi mancini bravi, lo è anche Buongiorno che fa fatica ad essere considerato. Sul piano difensivo non c’è partita tra Calafiori e Buongiorno, l’ex Toro è superiore. Però se poi hai bisogno di un difensore che palleggi allora è giusto preferire Calafiori.

Napoli? C’è troppa euforia, sono state giocate 9 partite, le prestazioni sono state contraddittorie. Magari vedi un primo tempo meraviglioso ed un secondo diverso o viceversa. Il Napoli ha grandi margini di miglioramento, ma vedo un Kvaratskhelia che non sta facendo bene e non è sereno. A questo punto, con questi Neres e Politano, il ragazzo deve darsi una mossa. Esce col muso, ma non si fa, non può uscire ombroso. Non riesco ad essere innamorato di Kvaratskhelia, si deve dare una mossa. Politano ora deve giocare sempre, poi metterei Neres a sinistra. Lukaku? Non mi è piaciuto tanto nelle ultime partite, ma a livello di assist è fenomenale. Spero che recuperi presto la condizione, ancora non ha mostrato il vero Lukaku, per il momento è un giocatore funzionale ed utile al reparto”.