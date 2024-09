Specchia: "Mi sarei aspettato un altro difensore dal mercato"

vedi letture

L'allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Radio Marte per commentare la prossima partita di campionato della squadra allenata da Conte.

"Cagliari-Napoli? La rosa azzurra conta su innesti importanti che l’hanno arricchita, è una prova importante soprattutto in termini di continuità di prestazione, dopo il match tremendo col Verona, anche con il Parma il Napoli ha avuto delle difficoltà soprattutto a centrocampo dove Lobotka continua a non somigliare a quello visto nel biennio di Spalletti perché non adeguatamente assistito.

Cambio modulo? Si potrebbe fare un 3-5-2 ma si perderebbero le tante ali a disposizione del Napoli, così come si potrebbe tornare al 4-3-3 più consono a molti degli elementi presenti nella rosa azzurra. Per quanto riguarda il mercato, mi sarei aspettato l’arrivo di un altro difensore, per liberare Di Lorenzo sulla fascia”.