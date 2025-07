Specchia presenta Lucca: "È anomalo, c'è una differenza assoluta con Lukaku..."

L'allenatore Paolo Specchia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei principali tema in casa Napoli: “Lorenzo Lucca è un giocatore anomalo: è molto alto e può essere utile. Credo possa migliorare ancora, è un ragazzo serio e professionale. Non sarei scontento se venisse al Napoli, ma forse mi aspetterei più Kean che a mio avviso si fa preferire pure a Retegui in ottica nazionale.

Lucca tiene palla, ma c’è una differenza assoluta rispetto a Lukaku. Credo che Lucca sia diverso: è più forte di testa ma attacca meno la profondità. Non ha l’intelligenza tattica di Lukaku. Noa Lang e Dan Ndoye? Penso proprio che il Napoli giocherà con il 4-3-3 e cerca le coppie. Neres e Politano giocheranno a destra e si sta realizzando l’accoppiata a sinistra. Ndoye è un giocatore importante e crescerà ancora con Conte, Beukema è un difensore di rendimento. Non parlo di valutazioni. Tra i due è più di talento Ndoye, ma Beukema è un difensore importante”.