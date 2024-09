Spinazzola e le richieste di Conte per gli esterni: "Chiudere sul secondo palo e far gol"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc in cui si è soffermato anche sui compiti di un esterno in un centrocampo con Antonio Conte: "Come tutti gli esterni di un centrocampo a 4 è ovvio che devi coprire tutta la fascia per poi andare a chiudere sul secondo palo in fase offensiva. Ci chiede questo il mister, andare a chiudere sul secondo palo per andare a fare gol".