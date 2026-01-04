Live Spinazzola in conferenza: "Gol studiato per come gioca la Lazio. Scudetto? L'onoreremo fino alla fine"

Al termine di Lazio-Napoli 0-2, l'esterno azzurro Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico: "In questo momento stiamo veramente bene in campo, abbiamo entusiasmo, energia e con lo strappo di Neres e Hojlund si allungano molto e i difensori avversari sono spaventati dalla nostra profondità. Ci stiamo allenando bene, con entusiasmo. Quando vinci è più facile. In fase difensiva stiamo andando bene, pressiamo molto forte ed è difficile che ci saltano".

C'è qualcosa che non so fa in campo? Finchè sono a sinistra il mio ruolo cambia il giusto, se giochiamo a quattro mi alzo sempre come se giochiamo a cinque. Il mio compito non cambia mai, è sempre di stare alto quando abbiamo palla e difendere quando non l'abbiamo".

Il tuo nasce da quello che avevate provato? "L'abbiamo studiato e ci siamo allenati su questo. Sapevamo che loro con la linea a quattro se il nostro 10 Eljif si attaccava all'area lo andava a prendere Marusic. Ha funzionato e siamo contenti".

Bravissimi in uscita, sei d'accordo? "Si la fase di costruzione è quella che ha fatto più la differenza. Loro venivano sempre uomo contro uomo, avevamo superiorità numerica dietro e siamo stati molto bravi. Sapevamo che loro avrebbero avuto difficoltà".

Preparazione atletica particolare per competere su tutti i fronti? "Il campionato è ancora lunghissimo e sapremo che si saranno difficoltà, soprattutto in questo mese dove il calendario fa paura. Noi ce la metteremo tutta per competere fino alla fine, guardando partita per partita. Il mister ci ha detto sempre di onorare questo scudetto fino alla fine".

Sulla Nazionale e il Mondiale: "Lo spero vivamente per me ma sopratutto per tutta la nazione, perché un altro mondiale senza l'Italia è brutto".