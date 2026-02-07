Live Spinazzola in conferenza: "Lotteremo fino alla fine. Buongiorno? Siamo con lui!"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa: "Una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto".

Un segnale al campionato?

"Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola".