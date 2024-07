Video Spinazzola: "Non devo rilanciarmi, prima dell'infortunio 78 gare in 2 anni e sono reduce da ottime stagioni!"

vedi letture

"Non è vero che faccio poche partite, ho avuto un incidente incredibile ma nei due anni precedenti avevo fatto 78 partite, ma sembra ne faccia dieci all'anno. Va bene così. Io non devo rilanciarmi, devo solo continuare come negli ultimi due anni che sono stati belli". A dirlo è stato Leonardo Spinazzola che nel giorno della sua presentazione ufficiale mette anche a tacere alcune voci sul suo stato di salute e sul fatto che giochi poco. Proprio lui smentisce tutto.