Spogliatoi, Cesarano: "In tante interviste assessori ci dicono da mesi: è tutto ok..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha parlato delle parole di Ancelotti: "E' passato tanto tempo dalle Universiadi. Ci sono tante interviste di assessori vari che garantivano che fosse tutto ok. E' una situazione sorprendente e spiacevole per la città. Speriamo si possa rimediare in pochi giorni".