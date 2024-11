Stendardo: "L'Inter è molto forte, ma questo Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto"

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juventus e Lazio, intervistato da sampgazzetta ha parlato così della lotta per lo Scudetto in questa stagione di Serie A

Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juventus e Lazio, intervistato da sampgazzetta ha parlato così della lotta per lo Scudetto in questa stagione di Serie A: “Mi sta impressionando Politano per il grande lavoro di squadra. Antonio Conte è un grande motivatore la squadra ha fiducia nell’allenatore e nei propri mezzi. Lotterà fino alla fine per lo scudetto. Non so se è la favorita, perché anche l’Inter è molto forte e gioca in automatico, ma lotterà fino alla fine”.