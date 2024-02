Stendardo: “La vera differenza con il Napoli dell’anno scorso è la pressione"

Guglielmo Stendardo, ex calciatore, ai microfoni di 'Sportitaliamercato' ha detto la sua sul Napoli di quest’anno e quello dell’anno scorso.

Guglielmo Stendardo, ex calciatore, ai microfoni di 'Sportitaliamercato' ha detto la sua sul Napoli di quest’anno e quello dell’anno scorso: “Quello che fa la differenza oggi nel calcio moderno è la pressione. Il Napoli dell’anno scorso la faceva benissimo, quello di quest’anno molto meno, e si vede. Lobotka, Anguissa e gli altri non hanno quel furore agonistico che avevano con Spalletti, che è stato il vero collante tra calciatori e società per lo scudetto dell’anno scorso”.