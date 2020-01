Stendardo sicuro: "Jorginho, Hamsik e Albiol sono state partenze dolorose"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex calciatore del Napoli: “Il Napoli contro il Perugia ha fatto ciò che doveva fare. Buon primo tempo, nel secondo tempo ha gestito la partita. Lazio e Inter passano ai quarti meritatamente. Ieri il Napoli non è che abbia fatto una grande prestazione, ma ha avuto la bravura, la fortuna, di passare subito in vantaggio contro un avversario che ha tirato pochissimo in porta. A parte Iemmello, nella prima parte di gara, il Perugia non ha mai oltrepassato il centrocampo.

FIORENTINA E JUVENTUS - "L'approccio alla partita poteva essere diverso, giocare con ritmi più alti e facendo qualcosa in più, ma credo che nella testa dei giocatori e in quella di Gattuso ci siano Fiorentina e Juventus. Non saranno due partite facili, visto il momento degli azzurri, saranno due test impegnativi".

PARTENZE DOLOROSE - "Jorginho e Hamsik cessioni dolorose: due persone importanti fuori e dentro al campo e sostituirli non era facile, stesso discorso per Albiol. Sono stati sostituiti da Fabian Ruiz, che davanti alla difesa non ha il passo giusto, i nuovi innesti vanno a migliorare un organico già competitivo".