Stramaccioni: "Juric? Il Napoli dovrebbe modellarsi su di lui"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Andrea Stramaccioni. “Il Verona ha un allenatore particolare, conosco Juric da tanto tempo. Lui, come Gasperini, è tipicizzato. Ha una sua idea, un suo percorso, i suoi binari. Fa il suo calcio e sono contento dei risultati che sta ottenendo. Juric in futuro a Napoli? Juric ha bisogno dei giocatori che dice lui e bisogna fare esattamente quello che dice lui. E' inutile prendere allenatori così se non segui esattamente quello che vogliono. Il Napoli dovrebbe modellarsi su di lui. Barak? E' un giocatore del calcio dell'est. Il classico centrocampista moderna che abbina forza, tecnica, calcio aereo. Un giocare moderno in fase di miglioramento".