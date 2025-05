Stramaccioni: "Pressione tutta dalla parte del Napoli, immaginate se l'Inter trovasse il gol prima..."

Stasera, alle 20:45, si torna all'antica: 9 gare in contemporanea con tantissimi incroci per definire i vari obiettivi stagionali. Dallo scudetto fino all'Europa e alla salvezza: tutto in 180', ma già stasera si può decidere tanto se non tutto, e molto dipenderà anche dagli incastri delle varie gare. Occhi puntati su Parma-Napoli e Inter-Lazio, con il duello al vertice più intrigante che mai, e su La Gazzetta dello Sport le parole di Andrea Stramaccioni vanno proprio in questa direzione.

"Pressione? Di poco ma dico Napoli. Siamo in un'epoca in cui si gioca sempre sapendo il risultato dell'antagonista o sapendo che giocherà dopo, oggi si torna all'antico, con gli aggiornamenti dagli altri campi: la pressione salirà - ha detto l'ex allenatore dell'Inter ora opinionista di DAZN alla rosea -. Immaginate se l'Inter trovasse il gol prima del Napoli o viceversa...".