Podcast Stringara: "Inter e Atalanta col fiato un po' corto, il Napoli no"

Ospite ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Paolo Stringara.

Inter, pareggio col Bologna nel recupero. E rimane a -3 dal Napoli. C'è qualche segnale di allarme?

"Non penso ci siano problemi. L'Inter è diventata una squadra con la patente da vincitrice, ogni tanto certe squadre devono anche portare a casa il risultato non brillando. Come ieri sera in effetti. Ci sono tante partite in ballo, la Champions, le motivazioni ci devono essere sempre ora e l'Inter un po' è mancata. Forse non è stata compresa bene l'importanza della gare e l'avversario. Quella di ieri sera doveva essere una partita dove le motivazioni, la cattiveria, dovevano esserci. Si doveva comprendere l'importante dell'incontro".

Molti tifosi dicono che l'Inter non ha più due squadre come tutti dicono:

"Ho visto l'Atalanta, che ha tolto l'altra sera De Ketelaere e ha messo Samardzic, ma anche altri giocatori di qualità. E' vero che c'è differenza tra titolari e panchinari, ma il problema è che nelle ultime partite Lautaro e Dimarco sono stati tolti sempre. E altre volte sono entrati giocatori che hanno fatto bene. Ci sono alcuni giocatori che vengono sostituiti sempre, un motivo ci sarà, magari fisico o anche tattico. Sembra che abbiano un po' il fiato corto Inter e Atalanta, non il Napoli".