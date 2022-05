Stringara: "La 10 a Insigne? Una forzatura, Maradona è inarrivabile e fatta una scelta"

"Ho avuto la fortuna di allenare Lorenzo a Cava, già faceva vedere già cose eccezionali".

Paolo Stringara, allenatore di Insigne alla Cavese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho avuto la fortuna di allenare Lorenzo a Cava, già faceva vedere già cose eccezionali. Insigne con la 10 per l’ultima al Maradona? No, mi sembra una forzatura, Maradona è inarrivabile ed è stata fatta una scelta. Quando ho giocato contro Diego era bello, sapevi di giocare contro il più forte di tutti i tempi ma era brutto perché sapevi di passare un brutto pomeriggio. Il coro dello stadio per lui era come un mantra per un buddista. Una volta a Bologna mentre ci scaldavamo lo vedi palleggiare con un limone e lì già avevi perso la partita perché ti metteva in soggezione.

Bologna-Napoli nell’anno del secondo scudetto? C’ero in campo, a noi andava anche bene che vincesse il Napoli lo scudetto. Infatti con il titolo al Napoli e la Coppa Campioni al Milan noi del Bologna andammo in Coppa Uefa. Non dico che lasciammo vincere il Napoli, perché quella squadra con Careca e Maradona ci ammazzò con scambi ad altissima velocità come un flipper. Quella partita non l’avremmo mai potuta vincere perché c’era un Napoli troppo forte”.