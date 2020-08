Suso a Sky: "Reguilon al Napoli? Ne sapete di più voi"

Suso, esterno offensivo del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League vinta contro il Manchester United: "Una bella emozione dopo una partita che non abbiamo iniziato bene. Loro avevano giocatori molto veloci e ci hanno creato molti pericoli.

Anche l'Inter arriverà in finale? Sono abituato a giocare contro di loro. Sono due squadre molto forti, ma aspettiamo domani per vedere chi affronteremo.

Il mio addio al Milan? Ho seguito i rossoneri e penso che abbiano fatto molto bene. È la mia squadra ed è parte del mio cuore: sono contento per loro. E io sono felice di essere venuto qua per i compagni, la società e l'allenatore. Sono felice per me e per loro.

Reguilon è cercato dal Napoli? Lo sapete voi prima di me, io non so niente (ride, ndr)".