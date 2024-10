Tacchinardi: “Conte? Più fanno batuttine e più monta un cinema avvelenando la squadra”

"Lui vive di questo, delle pressioni, e manda in campo una squadra avvelenata che ha voglia di vincere".

"Dopo Verona il Napoli poteva affondare o diventare la squadra di Conte, è diventata la squadra di Conte e io lo conosco bene. Il calendario l’ha agevolato, certo, ma più fanno battutine sui favoriti e lui più tiene su un cinema che metà anche basta. Lui vive di questo, delle pressioni, e manda in campo una squadra avvelenata che ha voglia di vincere. E’ il momento giusto, ora è nel suo habitat ed in questo è il migliore in assoluto”.