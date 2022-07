Taglialatela crede in Meret: “Deve giocare! Diamogli fiducia in campionato e nelle coppe”

L’ex portiere di Napoli e Fiorentina, Pino Taglialatela, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“La società puntando su Meret ha fatto una scelta precisa, il Napoli ha investito tanto su di lui investendo anche un bel po’ di soldi. Personalmente sono un suo estimatore, Alex ha bisogno di continuità e fiducia, ha avuto qualche problemino ma fa parte della crescita di un portiere. C’è da dire che da quando è in azzurro ha avuto un po’ di sfortuna e poi Ospina ha fatto molto bene, è difficile togliere il posto ad un portiere in fiducia. A mio parere Meret deve essere il titolare anche nelle Coppe, il secondo deve farsi trovare pronto all’occorrenza. Diamo fiducia a Meret per tutta la stagione, non solo in campionato, vediamo di che pasta è fatto. Alex deve crescere anche in personalità e questo può succedere solo se gioca con continuità”.