Taglialatela: "Quando Koulibaly sta bene non passa nemmeno l'aria! Manolas? Gli serve tempo..."

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfon di Radio Marte, soffermandosi sul momento della squadra di Ancelotti: "La difesa del Napoli non è al 100% perchè alcuni uomini importanti come Koulibaly non sono al top e altri come Manolas devono avere il tempo di assimilare gli schemi di Ancelotti. Gli errori individuali poi in serie A sono letali. Koulibaly viene dalla coppa d'Africa, ci sta che non sia al top della condizione anche perchè quando il senegalese sta bene, dalle sue patri non passa neanche l'aria. Nulla di preoccupante, quando finirà il calo di tensione il Napoli tornerà a girare anche in difesa".