Taibi: "Scudetto? Prima avrei detto la Juve, ora c'è un'altra favorita"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex portiere dell’Atalanta ed attuale direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi: "Scudetto? Qualche settimana fa ti avrei detto che la Juventus non poteva correre per lo Scudetto, ma le altre davanti hanno fatto sì che il Milan andasse avanti meritatamente e la Juventus di recuperare terreno. Mai come quest'anno non c'è una favorita. Maldini ha creato una squadra importante già anni fa con giovani su cui ci ha visto lungo. Sul campo sta dimostrando di meritarlo, ha una squadra amalgamata bene, con giovani ed esperti. Quando ha avuto battute d'arresto gli altri non ne hanno approfittato".