Tardelli: "A Napoli ci si accontenta, a De Laurentiis basta arrivare tra le prime quattro..."

Marco Tardelli, ex giocatore e campione del mondo, è intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM.



TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Marco Tardelli, ex giocatore e campione del mondo, è intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM.

A Napoli si respira aria di ridimensionamento…



“Mi aspettavo qualcosa in più ma De Laurentiis ci regala sempre tante sorprese. Si può acquistare qualcuno ora ma non pezzi importanti, ho fiducia in Spalletti ecco. Purtroppo, a Napoli è così la situazione, basta arrivare tra le prime 3/4 e non si cerca mai di arrivare a quel gradino sopra.”