Tardelli attacca Insigne, il fratello Marco: “Ma guardavi Uomini e donne?”

Prestazione ancora incolore per Lorenzo Insigne, anche quella messa in campo contro l'Inter di Conte. Il capitano del Napoli ha attirato su di se anche l'attenzione di Marco Tardelli, che ai microfoni di Rai Sport ha sottolineato come dopo il gol di Milik "non ha esultato, nè è andato vicino ai compagni. Camminava da solo sconsolato, è una cosa molto strana".



A rispondere all'attacco di Tardelli ci ha pensato poco dopo il fratello di Lorenzo, Marco, attraverso una stories su Instagram: "Signor Tardelli, sul gol di Milik quando Lorenzo è corso per prendere la palla dalle mani di Handanovic, cosa stavi guardando? Uomini e Donne?".