Tardelli contro la Superlega: "Lo sport non è solo business. Io non gioco più"

“Non sono d'accordo, lo sport non è solo business”. Raggiunto da AdnKronos, Marco Tardelli dice la sua sulla nascita della SuperLega: “Lo sport è tante altre cose. Si dicono tutte belle parole, le raccontano anche quelli che vogliono fare la Superlega. Cosa mi aspetto? Non mi aspetto più niente, ognuno intanto fa quello che vuole. A me il calcio piace, il resto che lo circonda può essere bello e meno, dipende da come lo si vede. So solo che questa cosa è sbagliata, facciano quello che vogliono. Io non gioco più”.