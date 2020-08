Tavecchio: "Guai a non utilizzare il VAR per troppo arroganza"

Differente utilizzo del VAR tra il campionato italiano e il resto dell'Europa. A dire la sua è stato l'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, nel corso di Kiss Kiss Napoli: "La mia idea di VAR è come mezzo di supporto alle scelte degli arbitri. Non deve non essere utilizzato per troppa arroganza, nessuno si deve offendere. Col calcio così veloce di oggi e con la difficoltà sulle norme da applicare, vedi fallo di mano, credo che bisorebbe rivolgersi sempre allo strumento elettronico".