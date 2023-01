Telese contro gli juventini: “Qualsiasi provvedimento tocchi la loro squadra non va bene”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Telese, giornalista

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Telese , giornalista: “Io veramente trovo straordinaria l’idea del tifo juventino, qualsiasi provvedimento tocchi la loro squadra non va bene. La questione plusvalenze? Tutti quei dirigenti coinvolti hanno avuto delle penalizzazioni economiche per ora. Chi immagina e costruisce un sistema ha una penalità più forte di chi partecipa a realizzarlo. Il sistema era stato costruito dalla Juventus e gli altri attingevano in modo occasionale.

Un’altra cosa che emergeva dalle intercettazioni erano anche delle frasi che evidenziavano un’idea di impunità, quindi c’era questa idea che il sistema calcio deve qualcosa al sistema Juventus. Questa inchiesta si lega anche alla Superlega che era l’ultima salvezza possibile perché tutti gli altri vincoli erano saltati. Ci hanno salvato i tifosi inglesi, eravamo in mezzo lockdown, ci hanno salvato dei tifosi inglesi che scesero incuranti di qualsiasi pericolo nelle piazze e sconvolsero delle persone importanti.

Napoli-Roma? Devo dire la verità, c’è solo una speranza per la Roma, quella che con squadre più forti ha giocato meglio. Ora le distanze sono un po’ grandi. Fatica tanto con il gioco, fa un gol e si mette a difendersi. In questo momento la sfida tra la Roma ed il Napoli è una sfida impari. Da un lato c’è una squadra a cui tutto va bene, dall’altro una che ha sofferto. Dybala ha risvegliato tutto il reparto. La Roma di oggi non è al livello del Napoli, la vedo come una sfida Davide contro Golia. La squadra è di un livello molto inferiore. Dalla massima ideologica del vincere è l’unica cosa che conta, nascono tutti gli sfracelli della Juventus”.