Tesser: "Lukaku, McTominay e gli esterni. Al Napoli non mancano di certo gli attaccanti"

Attilio Tesser, doppio ex di Napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Penso che la sconfitta con la Lazio non incida sul futuro del Napoli. Il Napoli era primo e lo è stato per tanto tempo, sicuramente la sconfitta può portare delle riflessioni ma nulla più. La vittoria può dare serenità ed una sconfitta richiama alla concentrazione ed alla cattiveria per poi ripartire più forti di prima.

Lukaku? Dev’essere al meglio, sia chiaro, ma è quel tipo di giocatore che stiamo vedendo e se Conte l’ha voluto è perchè si sposa col suo gioco. E’ un pivot, è un punto di riferimento importante e deve mandare in porta gli altri. Non sarà Osimhen ma è comunque un giocatore importante anche se diverso dal nigeriano. Noi parliamo di Lukaku ma anche sugli esterni il Napoli è forte. Poi c’è McTominay che è come se fosse un attaccante aggiunto.

Neres al posto di Kvaratskhelia? Neres ha qualità importanti nello spunto, è veloce ed è reattivo, poi ha quella freschezza mentale che forse Kvaratskhelia non ha in questo momento. Il georgiano è più esperto del brasiliano ma Neres resta un’ottima alternativa a Kvara. Kvaratskhelia è un giocatore non da gara a corso, mentre Neres offre più pericolosità soprattutto a match iniziato.

L’Udinese? E’ partita molto bene, mi ha fatto un’ottima impressione. E’ una squadra più propositiva rispetto agli anni scorsi. Ha fatto diverse belle partite, una su tutte quella di Parma. A Monza ha fatto una vittoria importante per la classifica ed il morale, ma il Napoli sarà chiamato ad una prestazione importante perchè all’Udinese c’è una buonissima compattezza”.