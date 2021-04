Tesser promuove Spalletti: “Farebbe benissimo con i calciatori che ha in rosa il Napoli”

Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle frequenze di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “E’ strano vedere il Cagliari in fondo alla classifica, ma ora ha trovato energie mentali e vedremo sicuramente una bella partita. E' un'occasione importante per il Napoli per ipotecare la Champions. Sarebbe stato più alto in classifica se non avesse avuto tutti gli infortuni e le assenze. Gattuso ha fatto un grande lavoro e il Napoli l'ho visto sempre giocare bene.

Insigne ha avuto continuità di tutti. Demme mi ha sorpreso, non lo conoscevo. Poi ho una simpatia particolare per il talento immenso di Zielinski. Spalletti? Farebbe benissimo con i calciatori che ha in rosa oggi il Napoli. Fa rendere al meglio tutto l'organico. Sarebbe una risorsa in più per fare grande il Napoli".