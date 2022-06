Tesser su Deulofeu: "Ha cambiato il volto dell'Udinese, sarebbe un gran colpo"

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle frequenze di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Pafundi? Non lo conoscevo bene, ma un paio di giorni fa mi sono informato sul calciatore. Vi dico che a Udine sono tutti pazzi di lui, lo considerano fortissimo, con ampi margini di miglioramento. Di conseguenza non mi sorprende l'interesse del Napoli. Diventerà un calciatore importante".

Deulofeu? E’ un giocatore estremamente forte, all’Udinese ha fatto un campionato notevole, con Pereira ha cambiato il volto della squadra. Se il Napoli lo prenderà farà un grande colpo, soprattutto se si esprimerà come ha fatto a Udine.

Scudetto perso dal Napoli? Dispiace per il campionato del Napoli di quest’anno, tre partite hanno fatto girare la stagione in senso negativo. Non so cosa è potuto accadere, soprattutto con l’Empoli è stato il simbolo di quel momento negativo. Non so se è stata deconcentrazione, ma il campionato è stato in generale positivo. Spalletti ha fatto un lavoro importante e la squadra l’ha dimostrato sul campo”.