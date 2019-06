TgCom, Liguori sulle voci su Manolas: "In coppia con Koulibaly sarebbe fenomenale"

Napoli-Manolas, pista caldissima. Ne parla Paolo Liguori, direttore del TgCom, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Koulibaly-Manolas diventerebbe una delle coppie centrali più forti d’Europa. Penso che però il Napoli stia ricevendo anche tante offerte dall’estero per Koulibaly, magari Manolas potrebbe essere il suo sostituto. De Laurentiis è capace di tutto, ha portato Sarri ed è riuscito a portarne uno ancora più forte come Ancelotti. Dovesse vendere Koulibaly, lo farebbe per rendere il Napoli ancora più forte.