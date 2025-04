Tifosi napoletani coprono targhe a Bologna, la solita sceneggiata di Cruciani: "E in quale città?"

Sui social sono divenute virali alcune immagini che ritraevano dei tifosi del Napoli che a Bologna, in autostrada, si fermavano sulla piazzola di sosta per oscurare le targhe e non pagare il pedaggio autostradale. Ne ha parlato Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, nel programma 'La Zanzara':

"I tifosi di quale squadra hanno modificato le targhe per non pagare il pedaggio autostradale? Alzando addirittura la sbarra, ma poi oggi ci sono le telecamere, vi beccano tutti. Erano tifosi dell'Atalanta? No. Erano tifosi, chessò, della Sambenedettese? Erano tifosi, che ne so, del Bologna? Erano i tifosi del Napoli... e in quale città?".