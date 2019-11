Tiki Taka - Cassano ad Auriemma: "Ancelotti non sa fare il 4-3-3? Ha vinto con tutti i moduli, sono i giocatori..."

Antonio Cassano, ex calciatore, quest'anno si sta esibendo nelle vesti di opinionista a Tiki Taka. L'ex Roma si è soffermato anche sul Napoli e su Ancelotti: "Ancelotti non si discute, è una leggenda, tutti ne parlano bene perché lo merita, non a caso. Ho parlato in un certo modo del figlio, ma mi dicono che è anche bravo, ma è in una situazione un po' particolare. Dico che ora non c'è ritorno, ora tocca ai giocatori vincere. Forse manca Albiol, uno che fa girare la squadra, il 4-3-3 sarebbe l'ideale".

A quel punto Raffaele Auriemma interviene: "Non lo sa fare il 4-3-3! Non è il suo modulo, col Torino venne fuori una partitaccia". Ma arriva la replica di Cassano: "Ancelotti ha vinto tutto con tutti i tipi di modulo! Diamo sempre colpa a tutti, ADL che è particolare, Ancelotti, tranne ai giocatori che vengono pagati una barca di soldi. I giocatori ogni tanto devono prendersi le loro responsabilità e non nascondersi".