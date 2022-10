Tiribocchi: "La Roma non è perfetta per Osimhen, ecco chi schiererei in attacco all'Olimpico"

"Dybala? Perde moltissimo senza l'argentino, perchè salta l'uomo, gioca tra le linee e segna molti gol".





Simone Tiribocchi, opinionista Dazn ed ex attaccante, è intervenuto in 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "Il rigore per la Roma a Genova? Il tocco di mano c'è, poi forse la direzione della palla non cambia: sono sempre rigori controversi. Le quotazioni della Roma sono in crescita, con il Lecce e anche nella gara di andata col Betis non mi era piaciuto molto. Invece nelle ultime due partite, con i due attaccanti il ritorno col Betis in Europa e anche ieri con la Sampdoria, copre meglio il campo, riesce a creare di più e ha un centrocampo più folto e questo aiuta nei meccanismi la squadra ed anche Pellegrini può essere più incisivo.

Candidata per lo scudetto? Non credo, oltre ai risultati ci vogliono le prestazioni e ha grande cattiveria ma la qualità del gioco non è eccelsa. Deve crescere per ambire al titolo, deve avere un giocatore capocannoniere e non ce l'ha, al momento, e una rosa più ampia.

Dybala? Perde moltissimo senza l'argentino, perchè salta l'uomo, gioca tra le linee e segna molti gol.

In attacco chi del Napoli a Roma? La Roma non dà tanto campo dietro, non è squadra perfetta per Osimhen, non concede spazi e profondità, anche se in area di rigore il nigeriano è molto forte, come lo è Simeone anche a partita in corso. Tuttavia per lo stato di forma e per la tipologia di gara Raspadori, insieme a Kvara, può mettere in difficoltà la Roma perchè è rapido, si gira in area con tecnica e velocità"