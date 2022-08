Tiribocchi: "Lozano sparisce, deve capire cosa vuole fare. Forse deve metterci più testa"

Simone Tiribocchi, ex attaccante e talent di Dazn, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Tiribocchi, ex attaccante e talent di Dazn, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano deve capire cosa vuole fare da grande. Ha grandi qualità, ma ogni tanto sparisce dalla partita. Per puntare su di lui deve capire che tipo di carriera vuole fare, forse deve metterci qualcosa in più sotto l'aspetto mentale. A volte si addormenta e perde il posto da titolare. Bisognerebbe vedere come lavora in settimana. Osimhen? E' straordinario, ma è molto esuberante e Spalletti fa bene a tenerlo buono".