Tmw, Ceccarini: "Un difensore di A può diventare opzione concreta a gennaio"

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli lavora all'arrivo di un centrale. Tanti nomi sul taccuino del ds Manna come confermato a Radio Marte dal giornalista esperto di mercato di Tmw Niccolò Ceccarini.

“Il Napoli a gennaio sta puntando a un difensore centrale, potrebbe trattarsi di un'operazione impostata inizialmente come prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Ci sono diverse ipotesi con giocatori monitorati sia dal mercato brasiliano sia da quello europeo. Più complessa, invece, la pista del mercato italiano, anche se un difensore già pronto, che conosca i meccanismi del nostro campionato, sarebbe ideale. Per questo, in passato si sono fatti i nomi di Kiwior e Dragusin. Si tratta di profili che il club tiene ancora sotto osservazione, sebbene con alcune difficoltà. Dragusin, ad esempio, come confermato anche dal suo agente, non è cedibile dal Tottenham. Kiwior, invece, è una strada più percorribile e potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Un altro nome da tenere d'occhio è Ismajli dell’Empoli, che potrebbe rivelarsi un’opzione concreta".