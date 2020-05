TN - Santacroce su Koulibaly: “A certe cifre non si può dire no. Sul tandem con Manolas..."

L'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi sul difensore azzurro Kalidou Koulibaly: "Ci sono cifre per le quali una squadra normale, senza presidenti sceicchi, deve vendere. Credo che Koulibaly sia uno dei difensori più forti in Europa, sicuramente dispiacerebbe la sua partenza, ma se arrivano certe offerte è giusto darlo via e investire in un qualcosa di buono”.

KOULIBALY – MANOLAS - “Mi piacciono molto Koulibaly e Manolas anche se non stanno bene assieme. Sono due tipologie di giocatori troppo simili. L’anno scorso avevamo una delle difese più forti dato che c’era Albiol, che era la testa e Koulibaly, il fisico, quest’anno ci sono stati più problemi dati anche dagli infortuni e assenze varie. Manolas e Koulibaly sono più improntati sull’aggressività e meno sull’intelligenza tattica”.