Toni alla Rai: "Ha deciso mezza occasione di CR7, mi dispiace per Insigne"

Luca Toni, ex centravanti della Nazionale, ha commentato la vittoria della Juventus in Supercoppa contro il Napoli ai microfoni di Rai Sport: "Nelle finali la decidono sempre i campioni, Ronaldo, nonostante non ha fatto un grande partita, è stato bravo, ha avuto questa mezza occasione dal calcio d'angolo e ha fatto subito gol. Mentre dall'altra parte i giocatori più rappresentativi non sono stati nella serata migliore. Mi dispiace per Insigne, che è napoletano, ed ha sbagliato questo rigore decisivo. La Juve però ha giocato meglio, ha tenuto più la palla e ai punti avrebbe meritato la vittoria".