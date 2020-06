Toni: "La Juve conduce il gioco, ma la migliore occasione è stata quella di Demme"

A margine della chiusura del primo tempo della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, ai microfoni della Rai ha parlato Luca Toni, ex calciatore: "La Juventus ha in mano il gioco, ma le migliore occasioni è stata quella per il Napoli con Demme. La squadra bianconera fa fatica a trovare spazi soprattutto perchè il Napoli si difende molto stretto con la linea di centrocampisti quindi Ronaldo venendo spesso incontro alla palla si ritrova di fronte i centrocampisti del Napoli che vanno in soccorso ai difensori.