Toronto, l'allenatore Bradley: "E' possibile che Insigne non si alleni con noi prima di luglio"

Bob Bradley, allenatore del Toronto, ha parlato dell'arrivo di Lorenzo Insigne in Canada

Bob Bradley, allenatore del Toronto, ha parlato dell'arrivo di Lorenzo Insigne in Canada: "Non so quanto è sarà in forma subito, finché non sarà qui non saprei dire. La valutazione fisica è la prima cosa di cui occuparsi, appena finirà gli impegni con i media. Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi, vedremo come sta e poi c'è il discorso del contratto col Napoli. E' possibile che prima dell'inizio di luglio non si alleni".