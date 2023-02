Torta Osimhen, l'ideatore: "Non eravamo preparati a questo successo"

"L'idea è nata da un lavoro mio e di mio fratello per celebrare questo grande attaccante".

Giuseppe Mellone, titolare della Pasticceria Fresco Forno con il fratello Salvatore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della domenica': “La torta di Osimhen? Stiamo avendo tante telefonate grazie a questa torta. L'idea è nata da un lavoro mio e di mio fratello per celebrare questo grande attaccante. È una mousse al cioccolato fondente con caramello salato e gocce di cioccolato. La mascherina è fatta di ostia. I capelli sono fatti interamente di cioccolato. Oggi ne abbiamo vendute tantissime, non eravamo preparati a questo successo. Siamo tifosissimi del Napoli, quest'anno è una squadra da brividi”.