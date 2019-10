Tosto: "Di Lorenzo merita l'Europeo! Quando lo proponevo in Serie A non lo voleva nessuno..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Vittorio Tosto, ex giocatore del Napoli, soffermatosi propri sui temi di casa azzurra: “Di Lorenzo meriterebbe di avere un posto all’Europeo e sta facendo parlare il campo. In serie C faceva la differenza con il Matera e quando lo proponevo alle squadre di Serie A non lo voleva nessuno, in particolare lo proposi a Preziosi che non lo riteneva pronto.

In una stagione, il Napoli può giocarsi qualche jolly e quindi qualche passaggio a vuoto: il Napoli ne ha giocato già uno e ora non può più sbagliare. In queste situazione spesso nella testa dei calciatori scatta quel qualcosa in più”.