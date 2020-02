Tosto: "Gattuso è entrato in gamba tesa sui giocatori, con lui non si scherza"

Vittorio Tosto, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, interrogato sul momento del Napoli: "Gattuso sta dando tanto al Napoli. Ha valutato i primi 35 giorni, si è messo lì in silenzio, ha osservato ed ha lasciato gestire individualmente la loro posizione. Quando ha capito che questa squadra non è stabile sotto l'aspetto psicologico, ha capito che non si può fidare di nessuno ed è entrato a gamba tesa su ognuno di loro, non si scherza e non si cammina. Si gioca per qualcosa di importante, altrimenti si sta a casa".