Tosto rivela: "Luis Enrique? ADL sta ricevendo anche i messaggini di Allegri..."

Vittorio Tosto, ex azzurro e talent scout, è intervenuto su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Vittorio Tosto, ex azzurro e talent scout, è intervenuto su Radio Marte: "Nella lista di De Laurentiis non ci sono solo i nomi di Enrique e Conceicao ma riceve anche i messaggini di Allegri col quale da anni ha un rapporto cordiale e simpatico. Poi secondo me a Napoli oggi vorrebbero venire tutti e De Laurentiis nella sua testa ha tantissime idee dalle quali salterà fuori un nome. Io nei suoi panni non avrei dubbi e prenderei Vincenzo Italiano che proseguirebbe il lavoro di Spalletti. Con Enrique, per esempio, tu azzeri tutto in termini lavorativi e di idee da proporre allo spogliatoio".