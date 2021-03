Tosto si schiera con Gattuso: “Se si apre un ciclo, in cinque anni può vincere lo scudetto”

Vittorio Tosto, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Rino Gattuso sta dimostrando ancora una volta di essere un grande allenatore. I tifosi del Napoli vivono di calcio e sono passionali fino all’inverosimile. Conosco e stimo la piazza, ma voglio indurvi a una riflessione: parlare di calcio è semplice e ne possono parlare tutti ma riuscire a prevedere quello che succederà domani è materia per pochi: serve un po’ più di competenza. Oggi Gattuso è l’allenatore ideale del Napoli del futuro, De Laurentiis non ha capito che ha in mano un tecnico che ha le caratteristiche giuste da piazza napoletana. Se apre un ciclo per i prossimi cinque anni puoi vincere uno scudetto”.