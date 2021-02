Trentalange apre al VAR a chiamata: "Decide l'IFAB, siamo pronti a sperimentarlo"

Nel corso dell'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il nuovo presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange, ha affrontato anche il tema della possibile introduzione del VAR a chiamata: "Non si conosce ciò che non si sperimenta, però non decide l’Aia ma l’Ifab. Siamo disponibili a essere un laboratorio permanente. Rincorriamo sempre il calcio, che andrebbe anticipato... mi accontenterei di raggiungerlo. Il miglior arbitro oggi? "Il nostro Orsato".