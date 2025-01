Trevisani: “Frattesi? Non è Barella e non puoi chiedere più dei 35mln che hai pagato!”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio. Tra i temi affrontati, anche la valutazione di Frattesi, obiettivo di mercato del Napoli.

"L'Inter sta facendo cose straordinarie, poi certo sul mercato poteva fare di più. Sono più le cose che funzionano chiaramente. I giocatori più importanti non puoi fargli fare sempre 90 minuti. Poi detto questo non esiste una rosa con due squadre uguali, ci sono i titolari e le riserve. Se togli Dumfires e metti Darmian, oltre al centrocampo, cali di livello. Il livello dei titolari è troppo alto. L'Inter è arrivata ad un livello gigante e gli altri non sono quelli lì. Nonostante questo sono sempre 6 sconfitte in 18 mesi. Frattesi? L'errore è la valutazione. Se l'hai pagato 35mln, dopo un anno e mezzo gioca così poco non puoi valutarlo di più. Forse uguale, ma non di più. Non è che non è forte, ma Barella è meglio, questo è il tema. In altre squadre sarebbe diverso".