Trevisani: "Inter-Napoli? Buon arbitraggio ma con errore abbacinante"

A Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, ha dichiarato: "Inter-Napoli? Rappresenta perfettamente il calcio italiano. Il classico 1-1, l'arbitraggio per me buono con un errore abbacinante, è stata la classica partita nostra mentre Inter-Juve è stata da Premier, dove ci si diverte. Pensa che Inter-Napoli, Milan-Napoli, Juve-Napoli: tre gare, quattro gol. Che noia. Se ci vogliamo evolvere, non dico di passare dall'1-1 al 4-4, ma non far sì che si vedano cinque occasioni da gol in novanta minuti".