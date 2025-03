Trevisani: "Non c'è gap clamoroso tra Inter e Napoli. Guarda Billing che è la seconda riserva di Anguissa"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua sulla forza delle squadre in lotta per lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Raspadori è un giocatore forte ed è la riserva di Neres che è la riserva di Kvaratskhelia. Quindi la riserva della riserva di Kvaratskhelia è buona. Billing è la riserva della riserva di Anguissa ed è buono. Cioè comincia ad essere un concetto che presi tutti e 24-25 la rosa migliore è quella dell’Inter, soprattutto i primi 11 e per come li fa giocare a calcio Simone Inzaghi.

Per questo è la rosa migliore, che ti prende l’occhio e sembra la migliore. Quindi il Napoli ha delle riserve buone, poi è più corto di tutte a livello numerico ma non arriva a 40 partite. E l’Inter ne deve fare forse 63, più il mondiale per club. Quindi io dico che i 22 buoni dell’Inter sono ottimi, per 60 partite forse non lo so, ma i 18 del Napoli sono buoni per 40 partite. Il livello delle squadre è molto vicino: Conte ha parlato di Conference League due settimane fa ed è una comunicazione abbastanza surreale. Io credo che il Napoli abbia le armi per vincere lo scudetto, l’Inter ha tutte le armi per vincere lo scudetto ma se fa finale di Coppa Italia e quarti-semifinale di Champions diventa una cosa complicata. Quella che può venire fuori è l’Atalanta, in cui credo tantissimo, però ha un calendario molto brutto a differenza del Napoli. Per questo io prendo il Napoli come favorita da sempre, il calendario. È meglio avere 18 giocatori per 40 partite che 22 giocatori per 60 partite, soprattutto se il livello non è clamorosamente dall’altra parte”.