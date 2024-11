Trevisani: "Non è stato un Napoli tragico con l'Atalanta. Conte ha ragione"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha commentato l'ultima gara del Maradona al podcast Cronache di Spogliatoio: "Il Napoli non è stato tragico con l'Atalanta ma non era stato fotonico neanche contro il Milan dove segna subito e la gara si mette bene, ma è stata una gara che poteva finire anche in parità col Napoli che ha difeso meglio pur non essendo scintillante. Secondo me, e sono d'accordo con Conte, il Napoli non era campione d'Italia mercoledì e non è tutto finito oggi. Ci vuole un po' di serenità".